СБУ вилучила нафтопродуктів Укрнафти та Укртатнафти на близько 800 млн грн

Про це інформує СБУ.

Нафтопродукти вилучили під час обшуків на логістичних базах і складах компаній. У такий спосіб правоохоронці змогли заблокувати можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів. Їх з Укрнафти та Укртатнафти незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.

Також правоохоронці встановили, що представники Укртатнафти упродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній і не вносили ці операції в податкову звітність. Надалі підконтрольні компанії АЗС реалізовували гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Наразі вирішують питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та передачі їх на потреби ЗСУ.