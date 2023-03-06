СБУ вилучила нафтопродуктів Укрнафти та Укртатнафти на близько 800 млн грн
Служба безпеки України вилучила в Укрнафти та Укртатнафти понад 16 тис. тонн нафтопродуктів на загальну вартість близько 800 млн грн
Про це інформує СБУ.
Нафтопродукти вилучили під час обшуків на логістичних базах і складах компаній. У такий спосіб правоохоронці змогли заблокувати можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів. Їх з Укрнафти та Укртатнафти незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.
Також правоохоронці встановили, що представники Укртатнафти упродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній і не вносили ці операції в податкову звітність. Надалі підконтрольні компанії АЗС реалізовували гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.
Наразі вирішують питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та передачі їх на потреби ЗСУ.
- 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.
- Згодом СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн.
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