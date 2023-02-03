Справа розкрадання 40 млрд грн: головна бухгалтерка Укртатнафти отримала підозру

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки оголосили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти: вона фігурує у кримінальному провадженні про привласнення 40 млрд грн ексменеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Жінка переховувалася на Закарпатті, в Ужгородському районі.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладало ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн", - ствердила пресслужба СБУ.

Так, правоохоронці провели обшуки в приміщенні в місті Дніпро: там зберігалася "прихована бухгалтерія" однієї з компаній, зокрема там знайшли печатки й документи пов'язаних підприємств. Виведені активи ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" відшукуються.

"У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів", - зазначили в СБУ.