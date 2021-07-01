СБУ виманила до України та затримала організаторку псевдореферендуму "ЛНР"

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Жінка переховувалась від правосуддя у Росії. Втім, завдяки спецоперації, СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, жінку затримано.

За даними слідства, зловмисниця очолювала "виборчу комісію" під час проведення "референдуму" у Попасній.



Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала голосування. Зловмисниця також забезпечила підрахунок голосів та відправлення "бюлетенів" до Луганська.

Після звільнення Попасної, зловмисниця втекла до РФ. Слідчі заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили у розшук.

СБУ перевіряє причетність фігурантки до інших злочинів.