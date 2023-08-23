СБУ встановила особи 5 військових РФ, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі, їм повідомлено про підозру
Слідчі СБУ встановили особи п’ятьох російських військових, причетних до масових убивств цивільного населення під час окупації Київщини. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначили в СБУ, злочин стався на початку березня 2022 року. 33-річний киянин їхав передати речі першої потреби своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Проте до захопленого селища чоловік так не дістався: окупанти розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі. А щоб приховати злочин, закопали тіло чоловіка в найближчому лісовому масиві. У підсумку слідчих дій правоохоронці змогли встановити місце поховання киянина, провели судово-медичну експертизу й ідентифікували особу загиблого.
За даними слідства, наказ розстріляти легковий автомобіль, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району, віддав старший лейтенант РФ Микола Симов.
На момент злочину Симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії, повідомляє слідство. Слідчі також встановили особи його підлеглих з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку. Це:
- сержант Ілля Астахов – заступник командира взводу;
- сержант Андрій Дворецький – командир відділення;
- єфрейтор Руслан Харитонов – навідник-оператор;
- рядовий Олег Бахмісов – стрілець.
Усім п’ятьом військовим РФ СБУ повідомила про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438). Наразі встановлюється місце перебування викритих воєнних злочинців, щоб притягнути їх до відповідальності.
Також перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні, але його смерть не є підставою для припинення розслідування, в якому фігурують інші учасники.
- Нацполіція оголосила підозру бойовику незаконного збройного угрупування "ЛНР", який під час окупації Вовчанська на Харківщині разом з військовими РФ незаконно утримував та піддавав насиллю понад 500 цивільних людей.
- В ООН підтвердили, що в період з 1 по 13 серпня внаслідок російської агресії в Україні загинули 48 цивільних людей.
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