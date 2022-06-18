СБУ заочно оголосила підозру топ-пропагандисту RT Красовському, він "обіцяв" спалити Конституцію України на Майдані

Про це повідомив пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, Красовський закликав до ліквідації української державності та знищення українців.

"Для поширення агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Наприкинці березня в одному своєму ефірі на Youtube він сказав: "Цієї країни не повинно бути. Ми зробимо все, щоб її не було. Ми спалимо вашу Конституцію прямо на Хрещатику. Я особисто буду присутній на спаленні".