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Головна війна з Росією СБУ заочно оголосила підозру топ-пропагандисту RT Красовському, він "обіцяв" спалити Конституцію України на Майдані

СБУ заочно оголосила підозру топ-пропагандисту RT Красовському, він "обіцяв" спалити Конституцію України на Майдані

18 червня, 2022 субота
17:03
війна з Росією Russia Today

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському

Про це повідомив пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, Красовський закликав до ліквідації української державності та знищення українців.

"Для поширення агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Наприкинці березня в одному своєму ефірі на Youtube він сказав: "Цієї країни не повинно бути. Ми зробимо все, щоб її не було. Ми спалимо вашу Конституцію прямо на Хрещатику. Я особисто буду присутній на спаленні".

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СБУ
RT
підозра
пропагандист
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