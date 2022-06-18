СБУ заочно оголосила підозру топ-пропагандисту RT Красовському, він "обіцяв" спалити Конституцію України на Майдані
Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському
Про це повідомив пресцентр СБУ.
За даними правоохоронців, Красовський закликав до ліквідації української державності та знищення українців.
"Для поширення агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.
Наприкинці березня в одному своєму ефірі на Youtube він сказав: "Цієї країни не повинно бути. Ми зробимо все, щоб її не було. Ми спалимо вашу Конституцію прямо на Хрещатику. Я особисто буду присутній на спаленні".
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