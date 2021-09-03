СБУ заочно повідомила про підозру колишньому "міністру держбезпеки" "ДНР"

Про це повідомляє прокуратура Донецької області,



Розслідуванням встановлено, що з листопада 2014 по березень 2015 року чоловік займав псевдопосаду міністра державної безпеки "ДНР".



До його обов’язків входило ведення розвідки з території, яка перебуває під контролем учасників НЗФ РФ. "Міністр" проводив заходи з мобілізації окупантів, а також виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.



У період "керування" підозрюваним псевдоміністерством, на території ексзаводу ізоляційних матеріалів функціонувала "база МДБ", на території якої,порушуючи закони та звичаї війни, утримували цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ.



Максимальне покарання - до 15 років позбавлення волі,



У 2014-2015 роках так зване "МГБ ДНР" очолював росіянин Андрій Пінчук, який працював у ФСБ.

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