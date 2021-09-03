СБУ заочно повідомила про підозру колишньому "міністру держбезпеки" "ДНР"
СБУ заочно повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації колишньому псевдоміністру "МДБ ДНР"
Про це повідомляє прокуратура Донецької області,
Розслідуванням встановлено, що з листопада 2014 по березень 2015 року чоловік займав псевдопосаду міністра державної безпеки "ДНР".
До його обов’язків входило ведення розвідки з території, яка перебуває під контролем учасників НЗФ РФ. "Міністр" проводив заходи з мобілізації окупантів, а також виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.
У період "керування" підозрюваним псевдоміністерством, на території ексзаводу ізоляційних матеріалів функціонувала "база МДБ", на території якої,порушуючи закони та звичаї війни, утримували цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ.
Максимальне покарання - до 15 років позбавлення волі,
У 2014-2015 роках так зване "МГБ ДНР" очолював росіянин Андрій Пінчук, який працював у ФСБ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.84
Купівля 26.84Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе