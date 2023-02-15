СБУ затримала агента ФСБ, який надавав росіянам дані про оборону Миколаєва

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. ФСБ залучила його до співпраці через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте", після початку повномасштабного вторгнення. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

"За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан", - повідомляє СБУ,

Завдяки цим даним окупанти проводили прицільні ракетні удари по місту.

Колаборант спілкувався з російським блогером, що співпрацював з ФСБ і через нього передавав інформацію до спецслужб. Для цього зрадник створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Повідомляється, що росіяни знайшли злочинця через його деструктивну активність у соцмережі, де він виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини ворога.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

