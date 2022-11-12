СБУ затримала чоловіка, який готував фейкові матеріали для ток-шоу Соловйова
На Буковині СБУ затримала ворожого інтернет-агітатора, який допомагав російському пропагандисту Володимиру Соловйову дискредитувати діяльність української влади та захисників
Про це інформує СБУ.
За інформацією слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області. Раніше він займався адвокатською практикою, а після початку повномасштабного вторгнення почав закликати в мережі до підтримки російських загарбників і виправдовував їхні воєнні злочини.
Найпопулярнішим фейком чоловіка є дописи в забороненій соцмережі "Вконтактє", у яких він розповідав про нібито загострення соціально-політичної ситуації на Заході України через війну в Україні. Також ворожий агітатор розповсюджував брехливу інформацію про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.
Через це чоловік потрапив у поле зору кремлівських інфоресурсів, які запропонували йому співпрацю. Після цього зловмисник почав готувати та надсилати всю цю фейкову інформацію російським пропагандистам, зокрема Володимиру Соловйову, який потім оприлюднював її у провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Росія 1". Спілкувався з ними чоловік через месенджери.
За свої ворожі дії поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков'я.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили комп'ютери й мобільні телефони із доказами його листування з ворогом. Наразі йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
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