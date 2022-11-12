СБУ затримала чоловіка, який готував фейкові матеріали для ток-шоу Соловйова

Про це інформує СБУ.

За інформацією слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області. Раніше він займався адвокатською практикою, а після початку повномасштабного вторгнення почав закликати в мережі до підтримки російських загарбників і виправдовував їхні воєнні злочини.

Найпопулярнішим фейком чоловіка є дописи в забороненій соцмережі "Вконтактє", у яких він розповідав про нібито загострення соціально-політичної ситуації на Заході України через війну в Україні. Також ворожий агітатор розповсюджував брехливу інформацію про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Через це чоловік потрапив у поле зору кремлівських інфоресурсів, які запропонували йому співпрацю. Після цього зловмисник почав готувати та надсилати всю цю фейкову інформацію російським пропагандистам, зокрема Володимиру Соловйову, який потім оприлюднював її у провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Росія 1". Спілкувався з ними чоловік через месенджери.

За свої ворожі дії поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков'я.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили комп'ютери й мобільні телефони із доказами його листування з ворогом. Наразі йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

12 листопада СБУ викрила "міністра охорони здоров'я" на території тимчасово окупованого Криму, який змінив медичну систему на півострові під потреби окупантів.