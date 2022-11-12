Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, колаборантом виявився колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак. Після захоплення регіону у 2014 році він добровільно перейшов на сторону загарбників і вступив до лав окупаційної адміністрації. Там він отримав паспорт громадянина РФ та вступив до партію "Єдіная Росія" і став "депутатом Судакского горсовета".

У жовтня 2021 року представники Кремля призначили чоловіка "першим заступником міністра охорони здоров'я Криму", а вже 22 липня 2022 року він очолив це псевдоміністерство.

До завдань колаборанта на новій посаді входило "переформатування" системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії Росії проти України. Він організовував постачання лікарських засобів, обладнання й автомобілів з медзакладів тимчасово окупованого Криму до підрозділів російської армії, які атакували південь України. Також за його вказівкою місцеві лікарні переобладнали під військові шпиталі для приймання поранених загарбників.

Наразі колаборанту оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

11 листопада СБУ викрила російського генерал-майора, під чиїм керівництвом на території Донеччини діяли ворожі ДРГ.