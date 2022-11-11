СБУ викрила російського генерал-майора, який координував діяльність ДРГ на Донеччині

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що координатором ворожих ДРГ був "герой Росії", генерал-майор збройних сил РФ із позивним Сторож. Ще у 2014 році його включили до складу терористичної організації "ДНР". Там він формував і проводив бойову підготовку груп російського спецназу для здійснення розвідки та підривної діяльності проти АТО.

Також Сторож командував російськими ДРГ під час захоплення Слов'янська угрупованням "Стрєлкова". Він координував їхні подальші дії.

Після початку повномасштабної війни чоловік організовував діяльність ДРГ, до складу яких увійшли підрозділи ВДВ Росії та учасники "ДНР". Це завдання він виконував за вказівкою Кремля.

Під керівництвом Сторожа ворожі ДРГ намагалися прорватися через лінію фронту на Донецькому напрямку. Вони збиралися вчинити диверсії прости ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності).

За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 колаборантів.