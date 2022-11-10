Про це інформує речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу.

Повідомляється, що від 24 лютого СБУ викрила понад 700 ймовірних колаборантів, людей, які допомагали російським окупантам у захоплені українських територій.

"Із них станом на зараз до суду скеровано 265 проваджень за підозрою 268 осіб. Інші – зараз на стадії розслідування. Окрім того, щодо 53 правопорушників уже маємо судові вироки", – наголосив Дехтяренко.

Речник розповів про один з випадків, коли цивільна людина допомагала рашистам на Київщині.

"На початку повномасштабного вторгнення один чоловік привів до околиць Києва понад 120 одиниць військової техніки (танки, БМП, гаубиці). Він сам вийшов на ворога: як тільки їхні колони перетнули державний кордон, запропонував свою допомогу і нібито безпечний коридор до української столиці. Після втечі рашисті він намагався уникнути правосуддя, але СБУ його затримали", – додав Дехтяренко.

СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.

Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію.

СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

Ще п'ятеро бойовиків "ЛДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєверодонецьк, засуджені від 10 до 13 років за ґратами.

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