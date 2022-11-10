За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 підозрюваних у колабораціонізмі
Служба безпеки України викрила з початку повномасштабної війни Росії понад 700 людей, яких підозрюють у колабораціонізмі
Про це інформує речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу.
Повідомляється, що від 24 лютого СБУ викрила понад 700 ймовірних колаборантів, людей, які допомагали російським окупантам у захоплені українських територій.
"Із них станом на зараз до суду скеровано 265 проваджень за підозрою 268 осіб. Інші – зараз на стадії розслідування. Окрім того, щодо 53 правопорушників уже маємо судові вироки", – наголосив Дехтяренко.
Речник розповів про один з випадків, коли цивільна людина допомагала рашистам на Київщині.
"На початку повномасштабного вторгнення один чоловік привів до околиць Києва понад 120 одиниць військової техніки (танки, БМП, гаубиці). Він сам вийшов на ворога: як тільки їхні колони перетнули державний кордон, запропонував свою допомогу і нібито безпечний коридор до української столиці. Після втечі рашисті він намагався уникнути правосуддя, але СБУ його затримали", – додав Дехтяренко.
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