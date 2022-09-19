Про це Служба безпеки України повідомляє в своєму телеграмі.

Слідство встановило, що 32-річна жіінка налагодила комунікацію з ворогом ще на початку вторгнення і за гроші продовжила співпрацю після звільнення регіону від окупантів.

Жінка здійснювала збір даних про розташування сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, рух військових колон.

Колаборантка передавала інформацію через месенджер, під час обшуку у жінки було вилучено засоби комунікації з доказами листування зі спецслужбами РФ.

СБУ оголосила жінці підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів Збройних сил України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 вересня у Миколаєві затримали місцевого, який використовував відеореєстратор для того, щоб фіксувати місця дислокації ЗСУ, техніки та іноземних інструкторів.

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