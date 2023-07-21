СБУ затримала мешканця Миколаївщини, який під час окупації інсценував розстріли односельців
СБУ затримала мешканця Миколаївщини, який під час окупації його села став на бік загарбників, допомагав їм викрадати патріотів та інсценував їхні розстріли
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За лояльність до окупантів мешканця одного з населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району включили до складу каральних загонів РФ, які робили облави на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам, а колаборант брав у цих злочинах безпосередню участь.
"Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою інсценування розстрілів: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості", - розповіли в СБУ.
Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Нині він перебуває під вартою.
- 19 липня стало відомо, що СБУ затримала мешканку Миколаєва, яка передавала ворогові дані про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ.
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