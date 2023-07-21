Про це повідомила пресслужба СБУ.

За лояльність до окупантів мешканця одного з населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району включили до складу каральних загонів РФ, які робили облави на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам, а колаборант брав у цих злочинах безпосередню участь.

"Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою інсценування розстрілів: людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості", - розповіли в СБУ.

Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Нині він перебуває під вартою.