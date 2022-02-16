СБУ затримала на Донеччині розвідника "ДНР", який тікав від своїх ватажків

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Слідчі встановили, що затриманий є уродженцем Мирнограду на Донеччині. Він належав до складу угруповань російських найманців "Оплот" і "Восток". Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.



Через конфлікт із ватажками та погрози вбивством російський найманець намагався потрапити на підконтрольну уряду територію України.



Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Слідчі перевіряють причетність затриманого до діяльності російських спецслужб.



Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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