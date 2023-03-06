СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука
Служба безпеки України затримала заступника очільника Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", - написав він.
Марченко зазначив, що Ткачука затримали в Одеській області. Наразі тривають слідчі дії, а подробиці щодо справи оголосять пізніше.
"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", - підсумував Марченко.
- 6 березня Служба безпеки України вилучила в Укрнафти та Укртатнафти понад 16 тис. тонн нафтопродуктів на загальну вартість близько 800 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе