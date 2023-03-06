СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", - написав він.

Марченко зазначив, що Ткачука затримали в Одеській області. Наразі тривають слідчі дії, а подробиці щодо справи оголосять пізніше.

"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", - підсумував Марченко.