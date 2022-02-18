СБУ повідомила про посилений режим роботи та назвала заяви окупантів про "плани" військових ЗСУ розпочати наступальну операцію в ОРДЛО суцільним фейком

Про це передає пресслужба СБУ.

Правоохоронці назвали події на тимчасово окупованій території України черговим витком гібридної війни проти України.

"Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації. Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.



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У СБУ наголошують, що в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

"Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини. Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають зберігати спокій та не піддавайтесь паніці й жодним провокаціям.



Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей. Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру звільняти окуповані території силовим шляхом, і є велика загроза, що росіяни на Донбасі здійснюватимуть провокації, в яких звинуватять Збройні Сили України.

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