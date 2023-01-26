Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

Контррозвідка знищила канал фінансування окупантів на східному фронті: у Сумській області нейтралізовано групу зловмисників, які допомагали росіянам "обмінювати" мільйони награбованих гривень на російські рублі.

"ЇЇ організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань.Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України", - мовиться в тексті пресслужби.

Зазначається, що отримані від росіян гривні "конвертували" через підпільні "обмінники" в Україні. Пізніше передавали російську валюту в обхід контрольно-пропускних пунктів. Попередньо, так обміняли більш як 10 млн рублів.

Ці гроші використовувалися для фінансування угруповань загарбників на Донеччині й Луганщині, а самих зловмисників затримали на спробі передачі росіянам понад 2 млн рублів.

"За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Як свідчать оперативні дані, з кожної "транзакції" зловмисники мали свій "відсоток" і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону", - додали в СБУ.

Нині зловмисникам повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні ж, 26 січня, СБУ звітувала про затримання підполковника СБУ одного з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією, за фактом державної зради.

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