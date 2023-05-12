Секретар РНБО Данілов: До зими ми хочемо повністю завершити війну
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада хоче завершити війну з Росією до зими
Про це він зазначив у інтерв’ю інформаційному агентству Report.
"До зими ми хочемо повністю завершити війну...", - повідомив він.
Відповідаючи на запитання, чи завершиться війна повним відновленням територіальної цілісності України, зокрема визволенням Криму, Данілов сказав:
"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося, скільки буде потрібно".
- 10 травня секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені.
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