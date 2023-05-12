Секретар РНБО Данілов: До зими ми хочемо повністю завершити війну

Про це він зазначив у інтерв’ю інформаційному агентству Report.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну...", - повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи завершиться війна повним відновленням територіальної цілісності України, зокрема визволенням Криму, Данілов сказав:

"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося, скільки буде потрібно".