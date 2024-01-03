Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру
Американська акторка і музична виконавиця Селена Гомес анонсувала, що випустить ще один альбом і завершить свою карʼєру співачки
Про це вона сказала в епізоді подкасту Smartless, пише CNN.
31-річна американська зірка Селена Гомес повідомила, що більше не хоче займатися музикою.
"Я справді відчуваю, що у мене є ще один альбом. Чим старшою я стаю, тим більше я хотіла б знайти щось, на чому б зупинитися", — поділилась вона, додавши, що в ідеалі вона хотіла б зосередитися на своїй акторській кар’єрі.
Гомес зізналась, що з раннього дитинства хотіла бути "серйозною акторкою". Її музична кар'єра почалася лише тому, що Disney звернувся до неї для створення альбому, коли вона знімалася в ситкомі Disney Channel "Чарівники з Вейверлі Плейс" наприкінці 2000-х.
"Я думала, що це буде весело, і перед усім я думала, що це буде хобі, яке мені справді сподобається. Я хотіла бути актрисою. Я ніколи не збиралася бути співачкою повний робочий день, але, очевидно, це хобі перетворилося на щось інше", - пояснила Селена.
З 2013 року Гомес випустила три студійні альбоми з хітами, серед яких Come & Get It, Same Old Love і Lose You to Love Me. У 2022 році вона отримала першу з двох премій "Греммі" за найкращий латиноамериканський поп альбом за свій іспаномовний EP Revelación. Наприкінці минулого року вона випустила свій останній сингл Single Soon.
Нині Гомес знімається в серіалі Hulu "У будинку самі вбивства", який отримав визнання критиків, разом із Мартіном Шортом і Стівом Мартіном.
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