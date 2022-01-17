Сенцов: Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського
Колишній політв’язень РФ Олег Сенцов вважає, що п’ятого президента України Петра Порошенка не зможуть посадити, адже мета влади "знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами"
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського. Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки, ні у населення, ні у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді", - написав Сенцов.
Він вважає, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами.
"Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади. Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення", - додав Сенцов.
- У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів до України. З аеропорту Порошенко поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.05
Купівля 28.05Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе