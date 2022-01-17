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Сенцов: Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського

17 січня, 2022 понедiлок
16:34
Суспільство Олег Сенцов

Колишній політв’язень РФ Олег Сенцов вважає, що п’ятого президента України Петра Порошенка не зможуть посадити, адже мета влади "знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами"

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського. Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки, ні у населення, ні у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді", - написав Сенцов. 

Він вважає, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами.

"Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади. Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення", - додав Сенцов.

  • У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів до України. З аеропорту Порошенко поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
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суд
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Олег Сенцов
державна зрада
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