Сенцов: Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського. Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки, ні у населення, ні у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді", - написав Сенцов.

Він вважає, що Порошенка не зможуть посадити - мета знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами.

"Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади. Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення", - додав Сенцов.