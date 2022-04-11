Сербія планує закупити винищувачі у Франції

Про це заявив президент Александар Вучич, повідомляє Reuters.



"Ми вели переговори про купівлю 12 нових літаків протягом року, а також розглядаємо можливість придбання ще 12 вживаних (західних) літаків з іншої країни", - сказав Вучич.



У 2019 році Сербія придбала французькі ракети класу "земля-повітря", а в 2016 році - гелікоптери у Airbus.



"Ми зацікавлені в цьому (закупівлі Rafales), ми шукаємо найкращий спосіб оплатити їх, не ставлячи під загрозу наші державні фінанси", - сказав Вучич.

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