Сербія планує закупити винищувачі у Франції
Сербія планує закупити винищувачі Rafale у Франції
Про це заявив президент Александар Вучич, повідомляє Reuters.
"Ми вели переговори про купівлю 12 нових літаків протягом року, а також розглядаємо можливість придбання ще 12 вживаних (західних) літаків з іншої країни", - сказав Вучич.
У 2019 році Сербія придбала французькі ракети класу "земля-повітря", а в 2016 році - гелікоптери у Airbus.
"Ми зацікавлені в цьому (закупівлі Rafales), ми шукаємо найкращий спосіб оплатити їх, не ставлячи під загрозу наші державні фінанси", - сказав Вучич.
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