Серед пріоритетів – ППО: Шольц і Макрон обговорили подальшу підтримку України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон, а також уряди двох країн обговорили спільну подальшу підтримку України у війні проти РФ
Про результати Шольц і Макрон розповіли на пресконференції в Гамбурзі 10 жовтня, передає Укрінформ.
"Підтримка України залишається для нас важливою турботою", - сказав Шольц.
За його словами, партнери працюватимуть над тим, аби восени та взимку "зменшити, наскільки можливо, наслідки російського бомбового терору проти цивільного населення України". Шольц нагадав, що ФРН надасть Україні ще одну систему Patriot, який посилить захист об'єктів критичної інфраструктури та енергосистеми.
Водночас Німеччина та Франція будуть підтримувати Україну також у довгостроковій перспективі, зазначив канцлер.
"З цією метою якраз ведуться двосторонні переговори щодо обіцянок надання Україні безпекових гарантій", - сказав політик.
Макрон своєю чергою наголосив, що ця зустріч дала змогу ще раз засвідчити повну солідарність з Україною та підтримку держави в її боротьбі проти російської агресії.
Раніше речник міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер казав, що Німеччина має всього 12 ППО Patriot, із яких три стоять у Польщі й ще одну пообіцяли Україні.
- 3 жовтня уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги. У ньому спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди.
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