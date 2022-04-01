Серед загиблих внаслідок удару ракети по будівлі Миколаївської ОДА загинув переговорник, який вів перемовини про здачу росіянами зброї, - Віталій Кім
Зранку 29 березня окупанти влучили ракетою в будівлю Миколаївської ОДА, внаслідок цього загинуло чимало людей
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Так, у будівлі ОДА загинув переговорник, який вів переговори про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда… тепер нема людини, а команда буде", - написав Віталій Кім.
- Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросла до 27 осіб
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