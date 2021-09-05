Сергій Поярков переніс невідкладну операцію на серці

Наразі його вже переведено до палати інтенсивної терапії, передає Еспресо.TV.



Про це Поярков сам розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі, опублікованому 4 вересня 2021 року.



За словами митця, він три дні перебував в реанімації.



"Три з половиною дні вкрай корисних та насичених - під загальним наркозом і седативними речовинами - у відділенні реанімації. Я нарешті перейшов у палату інтенсивної терапії", - каже на відео Сергій Поярков.



За словами друзів художника, Мирослава Гая та Романа Давиденка, Сергій переніс важку, складну й невідкладну операцію на серці.



Вони просять підтримати його, написавши сюди, або у коментарі до відео.



Сергій Поярков був активним учасником Революції Гідності.

Постійно допомагає воїнам АТО-ООС.

За словами Мирослава Гая, на рахунку Пояркова допомога в ремонті військового шпиталю у Сєвєродонецьку, ремонт дитячого садочку в прифронтовому Гранітному,, ремонті штабу 501-го батальйону морпіхів та ще багато чого.





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