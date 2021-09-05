Сергій Поярков переніс невідкладну операцію на серці
Українському художнику, громадському діячу та блогеру Сергію Пояркову зробили термінову операцію на серці
Наразі його вже переведено до палати інтенсивної терапії, передає Еспресо.TV.
Про це Поярков сам розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі, опублікованому 4 вересня 2021 року.
За словами митця, він три дні перебував в реанімації.
"Три з половиною дні вкрай корисних та насичених - під загальним наркозом і седативними речовинами - у відділенні реанімації. Я нарешті перейшов у палату інтенсивної терапії", - каже на відео Сергій Поярков.
За словами друзів художника, Мирослава Гая та Романа Давиденка, Сергій переніс важку, складну й невідкладну операцію на серці.
Вони просять підтримати його, написавши сюди, або у коментарі до відео.
- Сергій Поярков був активним учасником Революції Гідності.
- Постійно допомагає воїнам АТО-ООС.
- За словами Мирослава Гая, на рахунку Пояркова допомога в ремонті військового шпиталю у Сєвєродонецьку, ремонт дитячого садочку в прифронтовому Гранітному,, ремонті штабу 501-го батальйону морпіхів та ще багато чого.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе