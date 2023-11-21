Сергій Руденко презентує у Львові книжку "Бій за Київ"
Зустріч із журналістом і ведучим телеканалу "Еспресо" відбудеться 25 листопада о 17:00 у Книгарні "Є" (пр. Свободи, 7)
Телеведучий Сергій Руденко презентує у Львові книжку "Бій за Київ".
25 листопада о 17:00 у львівській Книгарні "Є" на проспекті Свободи, 7 автор розкаже про свою нову роботу і поспілкується із читачами.
"Бій за Київ" — розповідь про оборону Києва у лютому-березні 2022 року.
Окремі есеї висвітлюють короткі епізоди оборони столиці та в єдності утворюють велику панораму подій початку повномасштабного вторгнення. Головною дійовою особою кожного з есеїв є люди, що потрапили у вир війни.
Книга, що вийшла у видавництві "Фабула", оформлена ілюстраціями відомого українського художника Нікіти Тітова.
Про автора: Сергій Руденко — журналіст, ведучий телеканалу "Еспресо".
2021 року в Україні вийшла його книжка "Зеленський без гриму".
У 2022 році цю роботу перекладено у 25 країнах світу.
У серпні 2022 року німецький переклад книжки Сергія Руденка "Зеленський без гриму" став бестселером на Amazon та увійшов у список бестселерів за версією тижневика Spiegel (31-а позиція).
У грудні 2022 року німецький переклад книжки Сергія Руденка "Зеленський без гриму" увійшов до 22 найкращих книжок року за версією газети Blick (Швейцарія).
У 2023 році британський переклад книжки "Зеленський без гриму" увійшов до списку 15 найкращих книжок року за версією впливового британського журналу The New Statesman.
У вересні 2023 року "Бій за Київ" виданий фінською мовою. Права на видання книжки купили Румунія, Албанія, Північна Македонія і Грузія.
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