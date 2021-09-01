Серпнева температура в Києві виявилась вищою за норму, - обсерваторія Срезневського

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

У свою чергу, опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.

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