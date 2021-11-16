Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві
Із 19 листопада у Києві припиняє роботу сервіс Uber Shuttle американської компанії Uber
Про це йдеться у заяві Uber.
"Після 2,5 року роботи Uber Shuttle у Києві ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми щиро дякуємо користувачам та партнерам, що були з нами впродовж цього часу", - йдеться у повідомленні.
Невикористаний баланс пакетів Shuttle, який буде дійсним станом на 19 листопада, компанія поверне на картку, з якої здійснювали купівлю. Готівку повернуть у формі кредитів, які можна буде використати на будь-який сервіс Uber в Україні.
Зазначається, що інші сервіси - UberX та Uber Comfort - будуть далі працювати у столиці.
Довідка: Uber Shuttle - це сервіс, який дозволяє пасажирам бронювати місце в мікроавтобусі, що ходить за певним маршрутом. Це маршрутки комфорт-класу із кондиціонерами, ременями безпеки та без стоячих місць.
- Нагадаємо, сервіс Uber Shuttle запустили в Києві у 2019 році. У квітні 2021 року компанія заявляла, що зупиняє роботу сервісу до кінця карантину.
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