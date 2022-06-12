Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається складною. ЗСУ тримає зайняті рубежі та тримають контроль над містом. Ворог не перестає штурмувати Сєверодонецьк, не перестає поливати його снарядами. Але Сєверодонецьк тримається. Інтенсивність обстрілів підвищується, обстріли з гармат йдуть цілодобово. Місто палає по лінії зіткнення, по лінії вуличних боїв. Місто палає цілодобово", - наголосив Стрюк.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька також додав, що на штурм міста кидаються підрозділи рашистів. Вони намагаються взяти місто під повний контроль.

"Є потрапляння у цех виробництва аміаку заводу "Азот" та в цех зберігання хімічних речовин, які палали майже добу. Близько 10 тис. місцевого населення залишається у місті. Евакуація майже неможлива, оскільки йдуть вуличні бої та велика щільність обстрілів. Останній тиждень доставлення гуманітарних товарів в місто не здійснювалось. Люди можуть розраховувати на запаси, які ми зробили. Ми завезли у місто продовольство та предмети першої необхідності й роздали це людям", - зауважив Стрюк.

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На Луганщині окупанти поширюють фейки про нібито блокування ними заводу "Азот" у Сєверодонецьку, але ЗСУ утримують промзону міста

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