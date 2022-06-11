ЗСУ стримують штурм окупантів у Сєверодонецьку та відбили наступ в районі Попасної, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Росіяни ведуть штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбили у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника зупинився. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військових та цивільну інфраструктуру. У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожий штурм. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.

На Сумщині та на Харківщині ситуація не змінилась. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції.

Вранці ми повідомляли, що російські окупанти продовжують штурмові дії у Сєвєродонецьку, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ.

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