Сєвєродонецьк тримається і має шанси на швидке звільнення,- Гайдай
Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку. Росіяни просунулись вглиб міста та контролюють більшу частину. Попри це, українські захисники тримають позиції, успішно проводять локальні операції та беруть полонених
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Російській армії вдалось просунутись вглиб міста, вони контролюють більшу частину міста. 20 % - це сіра зона. Наші захисники тримають позиції на одній частині міста, щобільше, їм навіть вдається робити такі операції коли вони вибивають із деяких вулиць противника, часом навіть вдається брати полонених",- розповів Гайдай.
За його словами, лише вчора ЗСУ взяли в полон 6 окупантів.
"Нашим захисникам вдається проводити локальні воєнні операції, отримувати успіх. І це дає нам надію, що і в майбутньому це буде відбуватись. Ми постійно з ними комунікуємо і все, що їм потрібно, намагаємось негайно доставити", - додав очільник області.
- На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни штурмують Сєвєродонецьк.
- На сєвєродонецькому об’єднанні "Азот" росіяни пошкодили склад із метанолом, а в Лисичанську влучили в лікарню. Також окупанти завдали величезних втрат будинкам цивільних.
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