Сєверодонецьк фактично живе в середньовіччі, - очільник ВЦА Стрюк
У більшості жителів окупованого Сєверодонецька немає ні води, ні світла, ні опалення - у місті досить складна гуманітарна ситуація
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.
"Місто живе досить складно - фактично в середньовіччі. Світло є в кількох десятках будинків, а їх там понад сім сотень багатоквартирних. Вода є погодинно І то лиш в кількох десятках будинків старого міста, частково десь в нових районах, але не вище першого-другого поверху. Разом з тим, пошкоджена інфраструктура до такого ступеня, що вода не доходить до користувачів", - заявив він.
За словами Стрюка, в Сєверодонецьку існує дефіцит технічної води.
"Я вже не кажу про опалення, якого немає і нічого окупаційною владою не було зроблено. В цілому гуманітарна ситуація досить складна - я вже не кажу про сміття і будь-які інші блага цивілізації у місті", - підсумував очільник ВЦА міста.
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