Сєвєродонецький коледж культури та мистецтв перемістили до Коломиї, - Луганська ОВА

Про це заявили в Луганській ОВА.



"Рашисти цілеспрямовано рівняють Луганську область із землею. Наразі 70 % інфраструктурних об’єктів зазнали ушкоджень або зруйновані вщент, у тому числі й заклади культури. Тому, щоб зберегти культурний потенціал Луганщини, було прийняте рішення про переміщення Сєвєродонецького фахового коледжу культури та мистецтв імені Сергія Прокоф’єва до Івано-Франківщини, - про це повідомили в управлінні культури, національностей, релігій та туризму Луганської облдержадміністрації.



Студентів тимчасово перевели на дистанційне навчання,а виклдачі переїхали до Коломиї, де організовано навчальний процес. За інформацією управління, вступну кампанію, швидше за все, буде відтерміновано.



"Ми розуміємо педагогіку, як служіння народові, а наше призначення - готувати уми, сіяти ідеї! Тому ми з вами продовжуємо навчання! Вчимося за допомогою дистанційних технологій та мріємо про повернення у рідний Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва! Тримаймося! Разом - ми сила! І ми переможемо! Все буде Україна!" - зауважили викладачі.



Нагадаємо, У Рівному почав працювати евакуйований Луганський медичний університет.

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