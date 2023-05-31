"Севілья" - "Рома": де та коли дивитись фінал Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На шляху до фіналу "Севілья" пройшла в плей-офф нідерландський ПСВ (3:2 за сумою двох матчів), турецький "Фенербахче" (2:1), англійський "Манчестер Юнайтед" (5:2) та туринський "Ювентус" (3:2).

Італійська "Рома" виявилась кращою за австрійський "Зальцбург" (2:1), іспанський "Сосьєдад" (2:0), нідерландський "Фейєнорд" (5:2) та леверкузенський "Байєр" (1:0).

Букмекери дають рівні шанси на перемогу "Севільї" або нічию в основний час - 2,95. З невеликим відривом, але все ж, більше вірять у "Рому" - 2,85.

За свою історію "Рома" вигравала лише один міжнародний турнір - Лігу конференцій у минулому сезоні.

"Севілья" - рекордсмен за кубками Ліги Європи - шість перемог у фіналах - 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.

Ліга Європи

Фінал

31 травня

"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)

Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"

Трансляція - Megogo

Початок о 22:00