"Севілья" - "Рома": де та коли дивитись фінал Ліги Європи
Сьогодні, 31 травня, у фіналі Ліги Європи зіграють іспанська "Севілья" та італійська "Рома"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до фіналу "Севілья" пройшла в плей-офф нідерландський ПСВ (3:2 за сумою двох матчів), турецький "Фенербахче" (2:1), англійський "Манчестер Юнайтед" (5:2) та туринський "Ювентус" (3:2).
Італійська "Рома" виявилась кращою за австрійський "Зальцбург" (2:1), іспанський "Сосьєдад" (2:0), нідерландський "Фейєнорд" (5:2) та леверкузенський "Байєр" (1:0).
Букмекери дають рівні шанси на перемогу "Севільї" або нічию в основний час - 2,95. З невеликим відривом, але все ж, більше вірять у "Рому" - 2,85.
За свою історію "Рома" вигравала лише один міжнародний турнір - Лігу конференцій у минулому сезоні.
"Севілья" - рекордсмен за кубками Ліги Європи - шість перемог у фіналах - 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.
Ліга Європи
Фінал
31 травня
"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"
Трансляція - Megogo
Початок о 22:00
- 18 травня у півфіналі Ліги Європи італійська "Рома" виявилась кращою за леверкузенський "Байєр".
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