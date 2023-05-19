"Рома" Моурінью пройшла "Байєр" і стала першим фіналістом Ліги Європи
У півфіналі Ліги Європи італійська "Рома" виявилась кращою за леверкузенський "Байєр"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, що проходив у Римі, закінчився внічию 0:0. Але завдяки перемозі у першому півфіналі (1:0) "Рома" проходить "Байєр" та зіграє у фіналі Ліги Європи.
Суперником "Роми" у фіналі ЛЄ стане переможець пари "Севілья" - "Ювентус", де станом на 00:10, триває овертайм.
Фінал Ліги Європи пройде 31 травня.
Ліга Європи
Півфінал. Повторні зустрічі
18 травня
"Байєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) 0:0
Перший матч - 0:1
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