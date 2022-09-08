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Незалежність Латвійської православної церкви визнали 73 депутати.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних віруючих, усього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив президент Латвії Егілс Левітс.

Законопроєкт передбачає повне визнання самостійного і незалежного статусу Латвійської православної церкви.

"Історично це де-факто визначено для нашої Православної Церкви Патріархом Московським і всієї Русі Тихоном Томосом архієпископом Янісом Поммером від 6 (19) липня 1921 року та постановою Кабінету Міністрів про стан Православної Церкви від 8 жовтня 1926 року", – роз'яснює керівник держави.

Держава визнає, що Латвійська православна церква і митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку латвійської держави як визнаної законом автокефальної церкви в майбутньому.

"У незалежній, демократичній та правовій країні Латвії наші православні віруючі потребують власної незалежної та незалежної церкви. Це була, є і завжди буде позиція латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммера цього вже досягнуто невдовзі після проголошення Латвійської Республіки.

Ми всі погоджуємося, що зволікання бути не повинно. Я просив Сейм визнати законопроєкт невідкладним і прийняти його якнайшвидше", - додав Егілс Левітс.

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