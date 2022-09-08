Сейм Латвії визнав незалежність православної церкви від Московського патріархату
8 вересня, сейм у прискореному читанні прийняв поправки до закону про Латвійську православну церкву, які передбачають виключення будь-якого впливу чи влади Патріарха Московського над Латвійською православною церквою
Про це інформує головний новинний сайт Латвії Delfi.
Незалежність Латвійської православної церкви визнали 73 депутати.
"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних віруючих, усього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив президент Латвії Егілс Левітс.
Законопроєкт передбачає повне визнання самостійного і незалежного статусу Латвійської православної церкви.
"Історично це де-факто визначено для нашої Православної Церкви Патріархом Московським і всієї Русі Тихоном Томосом архієпископом Янісом Поммером від 6 (19) липня 1921 року та постановою Кабінету Міністрів про стан Православної Церкви від 8 жовтня 1926 року", – роз'яснює керівник держави.
Держава визнає, що Латвійська православна церква і митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку латвійської держави як визнаної законом автокефальної церкви в майбутньому.
"У незалежній, демократичній та правовій країні Латвії наші православні віруючі потребують власної незалежної та незалежної церкви. Це була, є і завжди буде позиція латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммера цього вже досягнуто невдовзі після проголошення Латвійської Республіки.
Ми всі погоджуємося, що зволікання бути не повинно. Я просив Сейм визнати законопроєкт невідкладним і прийняти його якнайшвидше", - додав Егілс Левітс.
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