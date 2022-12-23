Сейм Литви схвалив участь у підготовці українських військових в межах місій ЄС та Британії

Про це повідомляє Delfi з посиланням на постанову уряду.

"Зусилля Альянсу щодо збільшення підтримки України через військові вишколи розширюються, запускаються нові місії підтримки України. Литва активно сприятиме їм, тому що наша безпека залежить від безпеки України. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги, а після війни продовжимо навчання українських воїнів", - наголосив очільник МО країни Арвідас Анусаускас.

Нова редакція постанова визначає правові підстави та максимальну кількість військовослужбовців і цивільних працівників Збройних Сил Литви для участі у EUMAM Ukraine та в міжнародній операції у Великій Британії Interflex з підготовки Збройних Сил України.

Відомо, що в операції EUMAM зможуть брати участь до 40 литовських військових і державних службовців, а в Interflex – до 25.

Крім того, постанова сейму передбачає, що литовська військова навчальна операція з метою підготовки ЗСУ, яка була схвалена ще у 2017 році, може бути проведена на території країн-членів ЄС та НАТО, якщо ці країни запросять литовських інструкторів долучитися до підготовки Збройних Сил України на своїй території.

У цій операції можуть брати участь до 60 литовських військовослужбовців та цивільного персоналу.

22 грудня перша група українських військовослужбовців завершила підготовку в Чехії у межах місії ЄС. Під час тритижневого курсу кількасот військовослужбовців з України відпрацювали базові навички – стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb