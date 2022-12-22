Про це інформує IDNES з посиланням на командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика.

Під час тритижневого курсу кількасот військовослужбовців з України відпрацювали базові навички – стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.

Нахончик наголосив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.

Програма підготовки передбачала передачу досвіду з планування атаки, а також оборони та пересування.

"Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений", – заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Повідомляється, що протягом наступного року до Чехії приїздять ще чотири групи по 800 військових з нашої країни. Перша – вже в січні має почати підготовку.

16 листопада уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів. На вишколи планують виділити 975 мільйонів крон. Поки навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії допомоги ЄС.

Також у листопаді канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі.

У Великій Британії 4 грудня завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних Сил Канади в координації з британською армією.

У Польщі 12 грудня стартували навчання для українських медиків з евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій за допомогою гелікоптерів.

15 грудня президент США Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері.

22 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України здатні опанувати американські зенітні ракетні комплекси Patriot за кілька місяців. У мирний час навчання мало би проходити довше.

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