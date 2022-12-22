Перша група українських військовослужбовців завершила підготовку в Чехії у межах місії ЄС
У Чехії завершила навчання перша група військових з України у межах місії Європейського Союзу EUMAM
Про це інформує IDNES з посиланням на командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика.
Під час тритижневого курсу кількасот військовослужбовців з України відпрацювали базові навички – стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.
Нахончик наголосив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.
Програма підготовки передбачала передачу досвіду з планування атаки, а також оборони та пересування.
"Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений", – заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Повідомляється, що протягом наступного року до Чехії приїздять ще чотири групи по 800 військових з нашої країни. Перша – вже в січні має почати підготовку.
- 16 листопада уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів. На вишколи планують виділити 975 мільйонів крон. Поки навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії допомоги ЄС.
- Також у листопаді канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі.
- У Великій Британії 4 грудня завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних Сил Канади в координації з британською армією.
- У Польщі 12 грудня стартували навчання для українських медиків з евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій за допомогою гелікоптерів.
- 15 грудня президент США Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері.
- 22 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України здатні опанувати американські зенітні ракетні комплекси Patriot за кілька місяців. У мирний час навчання мало би проходити довше.
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