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Чехія планує провести вишколи для 4 тис. українських військових

16 листопада, 2022 середа
19:43
Світ Чехія Україна

Уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів. На вишколи планують виділити 975 мільйонів крон

Про це повідомляє видання Ceske Noviny з посиланням на заяву міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.

"Ми організовуємо навчання військовослужбовців Збройних Сил України на території Чеської Республіки на основі двосторонніх переговорів", – пояснила Чернохова.

Чернохова підкреслила, що поки навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії допомоги ЄС. 

За її словами, навчання проходитимуть у п’ять змін, у кожній з яких буде залучено до 800 військовослужбовців. Зокрема, у першому цьогорічному циклі візьмуть участь до 700 військовослужбовців механізованого батальйону та 40 осіб особового складу підрозділу охорони, 30 медичних спеціалістів, 10 спеціалістів хімічних військ та 20 спеціалістів інженерних військ. Решта чотири навчальні цикли з таким же складом заплановані на наступний рік.

На цьогорічні вишколи уряд Чехії планує виділити 195 мільйонів крон, наступного – 780 мільйонів. Гроші підуть з міністерства оборони. Після того, як навчання будуть передані під місію ЄС, їхню вартість буде частково відшкодовано з фінансових інструментів ЄС.

  • 6 липня у Британії розпочалися військові навчання для захисників України. Сполучене Королівство запропонувало українським громадянам пройти вишкіл на своїй території та запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок. 
  • 8 серпня у міноборони Фінляндії повідомили, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України.
  • 10 вересня ЗМІ повідомили, що іспанська армія також долучилась до процесу навчання українських військових у Сарагосі. Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

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