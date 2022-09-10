Іспанська армія навчатиме українських військових, - ЗМІ
Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових у Сарагосі, після критики уряду Санчеса відвантаження зброї в країну також відновлено
Про це повідомляє El Mundo.
"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що навчання проходитиме у Сарагосі.
Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.
- 8 серпня у міноборони Фінляндії повідомили, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України.
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