Іспанська армія навчатиме українських військових, - ЗМІ

Про це повідомляє El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що навчання проходитиме у Сарагосі.

Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

8 серпня у міноборони Фінляндії повідомили, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України.