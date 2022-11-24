Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі
У Польщі спеціалізований навчальний курс почали проходити українські сапери, а навчають їх канадські військові
Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у твітері сьогодні, 24 листопада.
"Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт. Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну", -йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні
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