Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у твітері сьогодні, 24 листопада.

"Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт. Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну", -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні