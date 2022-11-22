Перші у світі: Канада випустила держоблігації на підтримку України

Про це прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо повідомив у Twitter.

"Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги", - йдеться у повідомленні.

Canada does not – and will not ever – recognize the results of Russia’s illegitimate referendums or its attempted, illegal annexation of Ukrainian territories. Let me be clear: Ukraine’s borders will not change. Ukraine’s territory will remain Ukraine’s. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 28, 2022

Також про випуск цінних паперів на суму 500 млн доларів повідомив мінфін Канади.

В уряді зазначають, що громадяни, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п'ятирічні канадські державні облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

Нагадаємо, про намір випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які будуть спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією Джастін Трюдо оголосив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ 28 жовтня.

Президент України цього ж дня подякував за це Трюдо та уряду, зазначивши, що Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Він назвав випуск облігацій, які будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі, "безпрецедентним вчинком".

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