Перші у світі: Канада випустила держоблігації на підтримку України
Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні
Про це прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо повідомив у Twitter.
"Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги", - йдеться у повідомленні.
Також про випуск цінних паперів на суму 500 млн доларів повідомив мінфін Канади.
В уряді зазначають, що громадяни, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п'ятирічні канадські державні облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.
- Нагадаємо, про намір випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які будуть спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією Джастін Трюдо оголосив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ 28 жовтня.
- Президент України цього ж дня подякував за це Трюдо та уряду, зазначивши, що Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Він назвав випуск облігацій, які будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі, "безпрецедентним вчинком".
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