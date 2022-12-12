У Польщі стартують навчання для українських медиків

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

"У межах ініціативи перших леді Польщі та України група українських лікарів прибула до Польщі і завтра розпочинає тренування повітряної евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій", - розповів він.

Він зазначив, що Польща підтримує Україну в створенні та розвитку структур вертолітної рятувальної служби.

16 листопада уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів. На вишколи планують виділити 975 мільйонів крон. Поки навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії допомоги ЄС.