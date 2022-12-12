У Польщі стартують навчання для українських медиків
У Польщі стартують навчання для українських медиків з евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій за допомогою гелікоптерів
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.
"У межах ініціативи перших леді Польщі та України група українських лікарів прибула до Польщі і завтра розпочинає тренування повітряної евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій", - розповів він.
Він зазначив, що Польща підтримує Україну в створенні та розвитку структур вертолітної рятувальної служби.
- 16 листопада уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів. На вишколи планують виділити 975 мільйонів крон. Поки навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії допомоги ЄС.
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