Сейм Польщі ухвалив створити комісію з розслідування впливу Росії на безпеку країни

Про це пише RMF 24.

Польський сейм голосами 233 депутатів схвалив створення Державної комісії з вивчення російських впливів на внутрішню безпеку Республіки Польща в 2007-2022 роках, яку ініціювали у грудні 2022.

Комісія складатиметься з дев'яти членів, яких призначатиме і звільнятиме Сейм, а очолюватиме її голова, якого обиратимуть з-поміж членів комісії. Вона має проводити розслідування для з'ясування справ державних службовців або вищих керівників, які під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі.

"Комісія має проаналізувати, серед іншого, офіційні акти, створення, відтворення, надання інформації третім особам; вплив на зміст адміністративних рішень; прийняття шкідливих рішень; прийняття декларацій про наміри від імені державного органу або компанії; укладення контрактів або розпорядження державними або корпоративними коштами. Серед рішень, які може ухвалити комісія, - скасування адміністративного рішення, ухваленого внаслідок російського впливу, заборона виконувати функції, пов'язані з розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювання та заборона допуску до державної таємниці на строк до 10 років", - зазначили журналісти.