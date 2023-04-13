У Польщі розслідуватимуть шахрайство з імпортом українського зерна
У Польщі формують слідчу групу для розслідування шахрайства, пов'язаного з імпортом українського зерна. Його продавали за заниженими цінами
Про це на пресбрифінгу 13 квітня сказав генпрокурор Польщі Збігнєв Зіобро.
Розслідування проводитимуть поліція, прокуратура, податкова та митна служби.
Збігнєв Зіобро наголосив, що виявлені факти шахрайства ставлять під загрозу польський суверенітет і польську безпеку у сфері продовольства.
За його словами, у лютому було зафіксовано потрапляння до Польщі технічного зерна з України, яке було хибно представлене як зерно іншої категорії та вартості. Прокуратура відкрила за цим фактом провадження.
"Такі провадження вже ведуться, але я вирішив, що потрібно призначити велику слідчу групу, яка би співпрацювала з іншими службами: митницею, податковою і поліцією. Тож це буде велика команда. Ми також хочемо співпрацювати в межах цієї команди з ветеринарно-санітарною службою", – сказав генпрокурор.
- 2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.
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