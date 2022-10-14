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Ексклюзив

Сезон активних бойових дій на Запоріжжі ще не завершений, - комбат ТрО "Азов" Кудряшов

14 жовтня, 2022 п'ятниця
22:15
війна з Росією гаубиця FH-70

На Запорізькому напрямку можна очікувати активних бойових дій до початку зими, зараз росіяни привозять туди мобілізованих

Про це комбат 98 батальйону ТрО "Азов" Родіон Кудряшов сказав в ефірі Еспресо.

"Стан вздовж лінії напружений, але контрольований. Спостерігається з боку ворога поступова заміна підрозділів на свіжомобілізовані. З нашої сторони, я гадаю, не варто виключати, здійснення спроби контратаки. Станом на зараз, сезон активних бойових дій ще не завершено. Ще будуть певні кроки в період осінньої кампанії", - вважає він. 

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Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
військовий переворот
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