Сезон активних бойових дій на Запоріжжі ще не завершений, - комбат ТрО "Азов" Кудряшов
На Запорізькому напрямку можна очікувати активних бойових дій до початку зими, зараз росіяни привозять туди мобілізованих
Про це комбат 98 батальйону ТрО "Азов" Родіон Кудряшов сказав в ефірі Еспресо.
"Стан вздовж лінії напружений, але контрольований. Спостерігається з боку ворога поступова заміна підрозділів на свіжомобілізовані. З нашої сторони, я гадаю, не варто виключати, здійснення спроби контратаки. Станом на зараз, сезон активних бойових дій ще не завершено. Ще будуть певні кроки в період осінньої кампанії", - вважає він.
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