Про це комбат 98 батальйону ТрО "Азов" Родіон Кудряшов сказав в ефірі Еспресо.

"Стан вздовж лінії напружений, але контрольований. Спостерігається з боку ворога поступова заміна підрозділів на свіжомобілізовані. З нашої сторони, я гадаю, не варто виключати, здійснення спроби контратаки. Станом на зараз, сезон активних бойових дій ще не завершено. Ще будуть певні кроки в період осінньої кампанії", - вважає він.