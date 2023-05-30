Про це на брифінгу під час візиту до Швеції у вівторок оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

"Завтра ми оголосимо про нові заходи, які доповнять наші заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних людях і цивільній інфраструктурі", – сказав Блінкен.

Він додав, що нові санкції США будуть також спрямовані на протидію російській дезінформації та "захист правозахисників в інтернеті".