"Шахеди" та дезінформація: США 31 травня оголосять нові санкції проти Росії
Сполучені Штати в середу оголосять про нові санкції проти Росії, які стосуються зокрема технологій, що використовуються в "шахедах", а також протидії дезінформації проти правозахисників
Про це на брифінгу під час візиту до Швеції у вівторок оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".
"Завтра ми оголосимо про нові заходи, які доповнять наші заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних людях і цивільній інфраструктурі", – сказав Блінкен.
Він додав, що нові санкції США будуть також спрямовані на протидію російській дезінформації та "захист правозахисників в інтернеті".
- Нагадаємо, Сполучені Штати в середу, 31 травня, також нададуть додаткові $300 млн нової військової допомоги Україні, яка включатиме ракети для ППО (зокрема Patriot), HIMARS та високоточних систем.
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