Шахраї підробили ресурси МВС і збирали дані водійських посвідчень: Держспецзв'язку пояснила, як не стати жертвою фішингу
Працівники Кіберполіції та Головного сервісного центру МВС виявили створені шахраями ресурси, схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг
Про це повідомляє у Telegram Держслужба спецзв'язку та захисту інформації.
Зловмисники "просували" свої ресурси за допомогою реклами у соцмережах.
"Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - пояснили у Держспецзв'язку.
При цьому інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.
Правоохоронці вилучили з незаконного обігу базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень і заблокували роботу 5 фішингових вебресурсів.
У Держспецзв'язку також надали рекомендації як не стати жертвою фішингу:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;
- уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
У разі виявлення шахрайських ресурсів держслужба просить повідомляти про це на електронну пошту Кіберполіції: [email protected]
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