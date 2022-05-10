Шахраї підробили ресурси МВС і збирали дані водійських посвідчень: Держспецзв'язку пояснила, як не стати жертвою фішингу

Про це повідомляє у Telegram Держслужба спецзв'язку та захисту інформації.

Зловмисники "просували" свої ресурси за допомогою реклами у соцмережах.

"Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - пояснили у Держспецзв'язку.

При цьому інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень і заблокували роботу 5 фішингових вебресурсів.

У Держспецзв'язку також надали рекомендації як не стати жертвою фішингу:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;

уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

У разі виявлення шахрайських ресурсів держслужба просить повідомляти про це на електронну пошту Кіберполіції: [email protected]

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