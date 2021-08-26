"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Жеребкування відбулось у Стамбулі (Туреччина).



На груповому етапі зіграють 32 клуби, які при жеребкуванні були розподілені на чотири кошики. В перший потрапили чинні переможці ЛЧ і Ліги Європи, а також чемпіони шести країн - лідерів рейтингу УЄФА. У решті кошиків команди були розподілені згідно з їхнім особистим рейтингом.



У одній групі не могли зіграти клуби з однієї країни, також при жеребкуванні були розведені представники України та Росії.



Ліга чемпіонів



Група D



1. "Інтер" (Італія)



2. "Реал" (Іспанія)



3. "Шахтар" (Україна)



4. "Шериф" (Молдова)



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???????? Inter

???????? Real Madrid

???????? Shakhtar

???????? Sheriff#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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