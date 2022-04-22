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"Шахтар" домовився про благодійний матч з "Антальяспором"

22 квітня, 2022 п'ятниця
03:36
Спорт Шахтар

Донецький "​​​​​​​Шахтар" у рамках благодійного турне проведе матч з турецьким "Антальяспором"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

25 квітня "Шахтар" зіграє з "Антальяспором" на місцевому стадіоні у Анталії. Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Команда посідає 8 місце у чемпіонаті Туреччини.

"Усі кошти від реалізації квитків і реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace буде передано українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни", - наголошують у "Шахтарі".

В рамках благодійного турне "Шахтар" вже провів матчі з грецьким "Олімпіакосом" (0:1), польською "Лехією" (3:2) і турецьким "Фенербахче" (0:1).

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футбол
Шахтар
благодійність
благодійний матч
війна з Росією
Анталія
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