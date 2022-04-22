"Шахтар" домовився про благодійний матч з "Антальяспором"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



25 квітня "Шахтар" зіграє з "Антальяспором" на місцевому стадіоні у Анталії. Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Команда посідає 8 місце у чемпіонаті Туреччини.



"Усі кошти від реалізації квитків і реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace буде передано українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни", - наголошують у "Шахтарі".



В рамках благодійного турне "Шахтар" вже провів матчі з грецьким "Олімпіакосом" (0:1), польською "Лехією" (3:2) і турецьким "Фенербахче" (0:1).





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