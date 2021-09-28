"Шахтар" - "Інтер": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
Букмекери вважають італійський "Інтер" фаворитом у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу "Інтера" коефіцієнт 1.60, на нічию дають 4.00, а на виграш "Шахтаря" - 5.50.
Матч відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 19:45.
Обидві команди невдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. Віцечемпіони України сенсаційно поступилися у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Інтер".
- 15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.
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