"Шахтар" - "Інтер": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу "Інтера" коефіцієнт 1.60, на нічию дають 4.00, а на виграш "Шахтаря" - 5.50.

Матч відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 19:45.

Обидві команди невдало стартували на груповому раунді Ліги чемпіонів. Віцечемпіони України сенсаційно поступилися у Тирасполі дебютанту турніру - "Шерифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв мадридському "Реалу" - 0:1.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Інтер".